Убийца в сердце: бракованная партия катетеров угрожает жизни детей по всей РФ

Из-за поставки некачественных медицинских изделий любое неосторожное движение грозит малышам смертью. Выяснением обстоятельств занялись следователи.

Жизням сразу нескольких детей со всей России угрожает партия бракованных катетеров. После операций кусочки медизделий попадали в кровеносную систему ребят. Любое неосторожное движение теперь грозит малышам не просто срочным вмешательством, но даже смертью. Кто теперь поможет детям и возможно ли их спасти — выясняла корреспондент «Известий» Светлана Папина.

C девятимесячной дочкой Дашей Анастасия Зырянова сегодня направляется в следственный комитет. По пути старательно объезжает кочки. Боится, что фрагмент катетера размеров в 16 сантиметров, который попал в вену малышки, двинется дальше.

«Сказали, что у них произошло ЧП. Мне дурно стало. Я говорю: „Какое ЧП?“ Они сказали, что во время установки катетера он оборвался и „ушел“. Я говорю: „Куда ушел?“ Они сказали, что пытались его поймать, но не смогли — он ушел по вене. Я говорю, что у нас ребенок в течении одного-двух часов может умереть», — рассказала мама девочки.

Даша выжила, но катетер врачи доставать не стали. С кислородной трубкой малышка пролежала в реанимации неделю. С такой выпиской маму с младенцем отправили домой

«Когда нас выписали, катетер находился еще в сердце. Сейчас он уже в легочной артерии, то есть динамика есть и он движется», — добавила Анастасия.

Как выяснилось, партия катетеров оказалась бракованной. Пострадали еще несколько детей — у Димы Иванова из Верхней Пышмы фрагмент медизделия дошел до сердца.

«На сайте федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения мы увидели, что в 2016 году аналогичная партия, которая использовалась у семьи Зыряновых и Ивановых уже была признана некачественной, но по какой-топ причине повторно была допущена до производства и, собственно, поставлена в медучреждения», — рассказала юрист Юлия Липинская.

Маленькому Диме, можно сказать, повезло — родители добились, чтобы малышу провели операцию и вытащили осколок. Правда, делали это московские врачи. Того же намерены добиться и родители Даши.

«Мы все это время добивались направления в Москву и добивались, чтобы сделали экспертизу. И даже после того, как мы добились, что катетер некачественный — врачи мне отказали. Мне сказали: «Дурью не занимайтесь. Никто за вас там не возьмется, никто вам операцию эту делать не будет», — пожаловалась мама девятимесячной Даши.

На личный контроль дела маленьких пациентов взял глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

«Следователем СКР устанавливаются все обстоятельства данной ситуации. в том числе будут проверены имеющиеся сведения о том, что при медицинской манипуляции могла использоваться некачественное медицинское изделие. По итогам проверки следственным комитетом будет принято процессуальное решение», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Родители девятимесячной месячной дочкой Анастасия Зырянова находятся на связи с семьей ребенка, которая прошла через то же самое.

«В первую очередь, сейчас необходимо сконцентрироваться на семье Зыряновых — Анастасии, Вадиме и их дочери, у которой, в отличии от нас, у нас было пять сантиметров катетер, а у них в сердце 16. И до сих пор он там находится», — сказал отец маленького Димы.

Несмотря на фрагмент катетера, который остался внутри, Даша растет как обычный ребёнок.

«Развиваемся хорошо. Если бы не катетер, то я бы сказала, что все замечательно. Единственное, что ни с того ни с сего кашель у нее какой-то. Хотя она не болеет, но периодически подкашливает. У меня сразу мысль — вдруг это катетер дает о себе знать», — сказала Анастасия.

Юрист обеих семей сейчас добивается, чтобы все бракованные катетеры были изъяты из обращения. Ведь пока в больницах используют такие медицинские изделия, могут пострадать и другие дети.