Почти каждый третий россиянин начал оказывать частные услуги для подработки

Эфирная новость 42

Чаще всего люди выбирают для дополнительного заработка сферы строительства, образования, дизайна и бытовых услуг.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Число россиян, оказывающих частные услуги в качестве подработки, выросло почти до 30%. «Известия» проанализировали исследования сервисов «Работа.ру и «Подработка».

В SuperJob также подтвердили эту тенденцию. В основном в качестве второй работы люди выбирают сферы строительства, оказания бытовых услуг, образования и дизайна.

По словам экспертов, опрошенных изданием, повышенный спрос на дополнительную занятность связан со снижением доходов россиян, удобством режима подработки и повышенным спросом на внештатных работников со стороны бизнеса.

-3° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля

Последние новости

0:00
Трудоголизм: что это такое и почему с ним нужно бороться
23:43
Почему бойцы ВС РФ ждут 64 секунды после выстрела из гаубицы «Мста-Б» — репортаж
23:26
Григорий Лепс назвал свой любимый напиток — выбрал алкогольный
23:13
Убийца в сердце: бракованная партия катетеров угрожает жизни детей по всей РФ
22:52
Джей Ло появилась на одной из вечеринок в одежде петербургского бренда — видео
22:35
Почти каждый третий россиянин начал оказывать частные услуги для подработки

Сейчас читают

Не от софитов: врач объяснил, чем вызвана повышенная потливость Дюжева
Украинские военные находятся на грани измождения в Угледаре
Как связаны вегетарианство и переломы Николая Дроздова?
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023