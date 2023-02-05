Не от софитов: врач объяснил, чем вызвана повышенная потливость Дюжева

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 401

Врач Калинчев: потливость у Дюжева может быть вызвана дисбалансом вегетативной системы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; из личного архива Алексея Калинчева; 5-tv.ru

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Ранее у знаменитости не наблюдалось серьезных проблем со здоровьем, однако накануне он вышел в свет и напугал общественность своим состоянием.

Российский актер Дмитрий Дюжев оконфузился перед множеством камер. Прямо на красной дорожке артист истекал потом. Его рука то и дело тянулась за платком, однако он не смог справиться с ручьями на лице и шее. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев объяснил 5-tv.ru, что могло произойти со актером.

Вызывает сомнения, что знаменитость испугался сцены и впал в жуткое волнение перед журналистами. Скорее всего причины подобной предательской реакции организма кроются в другом. По словам специалиста, нередко потливость повышается при дисбалансе вегетатики.

«Это вегетативная реакция, когда человек так потеет, вопрос по какой причине <…> Он сказал, что это от софитов, но, насколько я понимаю, от софитов не будет так пот идти, и не так долго он там был», — прокомментировал врач.

Эксперт подчеркнул, что без медицинской книжки и полной истории болезней звезды сложно проследить причинно-следственные связи внезапно появившейся проблемы, да и серьезных заболеваний у Дюжева не было диагностировано.

По словам Калинчева, недуг на лицо, однако причина его не ясна. Он добавил, что повышенная потливость может встречаться у людей с ожирением, которое серьезно нарушает обмен веществ. Причина может быть также медикаментозная, предположил эндокринолог, ведь нередко жаропонижающие заставляют человека стремительно терять жидкость. Кроме того, при отказе от курения многие препараты могут давать побочные реакции в виде усиления потоотделения. Не редко встречаются и потогонные чаи. Всего чашечка может привести к неожиданным последствиям.

«Не характерно это для мужчин такого возраста и такого состояния», — в заключение сказал врач про случай Дюжева.

Ранее 5-tv.ru писал про другой конфуз на ковровой дорожке.

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