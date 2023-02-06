Врач рассказала, какая диета может предотвратить развитие рака

По данным экспертов, от половины случаев онкологических патологий кишечника спасает изменение образа жизни и питания.

Изменение рациона может не только позитивно сказаться на самочувствии и внешности, но и предотвратить онкологию. Об этом в интервью порталу MedikForum.ru рассказала диетолог Василиса Пономарева. Она подчеркнула, что согласно исследованиям экспертов как минимум половину случаев рака кишечника можно предотвратить с помощью правильного рациона.

«Диета должна быть растительной и богатой клетчаткой, с ограничением красного и переработанного мяса, поскольку они связаны с развитием рака кишечника», — сказала врач.

По словам специалиста, для крепкого здоровья организм нужно постоянно подпитывать продуктами с высоким содержанием клетчатки, витамина D, фолиевой кислоты, кальция, Омега-3 жирных кислот и антиоксидантов. Эти элементы усиливают защитные функции иммунной системы, снижают риск развития онкологии, диабета второго типа и ожирения.

Кроме прочего, перечисленные компоненты помогают человеческому телу бороться с воспалительными процессами, которые в свою очередь являются фактором риска в онкологии. Доктор отметила, что необходимые элементы содержатся в свежей рыбе, фруктах и овощах.

На днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в 2023 году в стране появится как минимум четыре большие онкологические больницы. Специалисты национальных медицинских исследовательских онкоцентров проводят мастер-классы в новых регионах России, а также отбирают пациентов для лечения в федеральных клиниках. По данным главы ведомства, в прошлом году показатель выявления онкологических заболеваний стал наилучшим за последние годы — почти 60%.

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