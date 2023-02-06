Блогера Белоцерковскую* приговорили к девяти годам за фейки о ВС РФ

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 71

Басманный суд Москвы заочно приговорил Веронику Белоцерковскую* к девяти годам колонии

Блогера Белоцерковскую* приговорили к девяти годам за фейки о ВС РФ

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас девушка находится за границей и объявлена в международный розыск.

Суд заочно назначил блогеру Веронике Белоцерковской* наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Активистку обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ).

Как стало известно 5-tv.ru, помимо лишения свободы, суд на пять лет запретил Белоцерковской* администрировать интернет-ресурсы.

Блогер — автор популярных кулинарных книг, предприниматель и издатель. В свое время она была связана с журналами «Time Out Москва» и «Time Out Петербург» и «Собака.ru», распоряжалась частью рекламного агентства «Трэнд Санкт-Петербург» и была в нем гендиректором.

Белоцерковскую* арестовали в мае прошлого года. Девушка публиковала в социальных сетях посты, в которых содержалась заведомо ложная информация о бомбардировке российскими военнослужащими родильного дома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче.

Белоцерковская*, находящаяся сейчас за рубежом, была объявлена в международный розыск. Срок наказания блогера исчисляется с момента ее задержания на территории России или экстрадиции в РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал российское имущество блогера Белоцерковской*.

* — признана иноагентом в РФ.

-5° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

13:28
«Все признались»: Лавров назвал цель срыва западными странами Минских соглашений
13:15
Пушилин подтвердил факты применения Киевом химоружия на артемовском направлении
13:10
«Могут лопнуть»: почему грудь канадской фрик-модели «взорвалась» в самолете
12:58
«Отправьте дипломатов!» — почему немцы требуют Шольца изменить планы по Украине
12:43
Порошок лжи: как США разыграли спектакль с пробиркой в ООН и вторглись в Ирак
12:31
Блогера Белоцерковскую* приговорили к девяти годам за фейки о ВС РФ

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов предупредил о наступлении новой волны коронавируса
В питерской многоэтажке в Колпино нашли четыре гранаты и взрывчатку
"В Израиль ей отправлять не собираюсь": Киркоров обнаружил сокровище поспешно уехавшей Пугачевой
«Ужасно и мерзко»: Навка рассказала о серьезном заболевании у Башарова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023