Показанная в ООН «пробирка Пауэлла» — ложь США и предлог для войны с Ираком

|
Рита Миронова
Рита Миронова 38

Лавров: показанные в ООН 20 лет назад предлоги США для войны с Ираком оказались ложью

Фото, видео: MATT CAMPBELL / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая «Пробирка Пауэлла» позволила американцам начать войну, в которой погибли сотни тысяч мирных иракцев.

Предлоги для войны с Ираком, которые демонстрировали в ООН, оказались ложью и подорвали доверие к США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя 20-ю годовщину выступления госсекретаря США Колина Пауэлла с пробиркой, из-за которого началось вторжение в Ирак.

«Ирак выступает за мир, и мы полностью поддерживаем и уважаем такую позицию. Ирак не понаслышке знает, что такое война, и мы помним как 20 лет назад предлоги для войны против Ирака демонстрировались в Совете безопасности ООН. Потом это оказалось ложью», — сказал Лавров.

Так Сергей Лавров еще раз отметил подорванное доверие к американцам и НАТО. Ведь тогда удалось выяснить, что выступление с пробиркой было просто спектаклем. И сам госсекретарь США признался во лжи.

«То, что потом делали США с Ираком и Ливией вместе с натовскими коллегами, не идет ни в какое сравнение с другими конфликтами, о которых мы сегодня говорим», — заявил глава МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал цель срыва западными странами Минских соглашений.

-5° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:10
Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
15:10
Актера Вячеслава Гришечкина госпитализировали с подозрением на инфаркт
15:10
«Он святой человек»: почему Николая Дроздова уже 10 лет преследуют несчастья
14:55
Журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в тяжелом состоянии
14:48
Кремль отказался комментировать слова Беннета про разговор с Путиным об Украине
14:40
Решение не принято: Костомаров проходит обследование перед возможной ампутацией

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов предупредил о наступлении новой волны коронавируса
Окровавленные тела двух пенсионеров нашли в квартире на юго-западе Москвы
Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023