Минские договоренности были всего лишь ширмой для подготовки Украины к разжиганию конфликта.

Западные страны сорвали Минские соглашения, чтобы подготовить Украину к гибридной войне против России. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы прокомментировали происходящее вокруг Украины, которую Запад долгие годы готовил для гибридной войны против РФ», — сказал он.

Также Лавров подчеркнул, что конкретные примеры доказывают, что срыв был совместной задачей Украины и Запада.

«О том, что срыв был задачей Украины и Запада, публично признались все, кто их (Минские соглашения — Прим. ред.) подписывал, кроме президента Путина. Мы привели факты, что целью срыва этих договоренностей было создание условий для вооружения Украины против РФ, также целью было уничтожить права русского и русскоязычного населения Украины», — заявил Сергей Лавров.

В качестве аргументов, как он отметил, можно привести серию конкретных законодательных актов, направленная на уничтожение прав русского и других национальных меньшинств, которые проживают на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН не стали комментировать слова Меркель о Минских соглашениях. Экс-канцлер ФРГ заявила, что документ на самом деле был попыткой дать Украине время на подготовку к возможному военному развитию.