Актера Вячеслава Гришечкина госпитализировали с подозрением на инфаркт

Актер Вячеслав Гришечкин попал в больницу с подозрением на инфаркт. Речь актера была затруднена, поэтому рассказать о состоянии здоровья он смог только после того, как его выписали из больницы. Артист пробыл в палате почти 15 дней, сообщает «МК».

Гришечкин рассказал, что увлекся самолечением, которое ему не помогло, поэтому его и положили в медучреждение.

«Я, к сожалению, увлекся своей терапией — она не помогла мне. И я попал в больницу с подозрением на инфаркт. Так получилось, что в итоге в область левого легкого мне поставили стент, и я почти 15 дней пробыл в больнице», — поделился Гришечкин.

Также актер поблагодарил родственников, которые навещали его. А также он рад, что к нему вернулась возможность говорить.

Молодая невеста Вячеслава Гришечкина бросила его и вышла замуж за бывшего мужа

Вячеслав Гришечкин был дважды официально женат. С первой супругой Вячеслав поддерживает приятельские отношения. В этом браке у них родилась дочь Ольга, которая окончила факультет лингвистики педагогического университета. Вторая жена актера скончалась от рака, и Вячеслав тяжело переживал утрату. Примечательно, что Гришечкин умеет создавать вокруг себя положительную ауру, поэтому в свое время его жены поддерживали приятельское общение между собой и часто встречались за семейным столом.

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