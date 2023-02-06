Число погибших от землетрясения в Турции превысило тысячу человек

После целой серии мощных подземных толчков в стране продолжают разбирать завалы. Разрушенными оказались почти три тысячи зданий.

В ночь на 6 февраля стало известно о серьезном землетрясении в Турции. Магнитуда заметно превысила 7. Природная катастрофа уже унесла жизни 1014 человек. Об этом сообщили в местном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Изначально подземные толчки зафиксировали на юге страны сразу в нескольких провинциях. Позже землетрясение ощутили жители центральной части Турции.

По уточненной информации, число жертв землетрясения уже перевалило за тысячу человек. Также оказались разрушены 2824 здания. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом власти страны утверждают, что зафиксированные подземные толчки стали сильнейшими с 1939 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия готова направить в Анкару два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями на борту.