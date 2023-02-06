«Я и не знал»: что Юрия Башмета удивило при знакомстве с Энтони Хопкинсом
Юрий Башмет при знакомстве с Энтони Хопкинсом удивился его музыкальным талантам
Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo/Arga Images
Легендарный дирижер остался приятно удивлен после встречи с британским актером, приехавшим в гости к Никите Михалкову.
Российский дирижер Юрий Башмет познакомился с Энтони Хопкинсом, когда тот был в России. По его словам, встреча прошла в гостях у Никиты Михалкова, с которым дирижера связывает многолетняя дружба.
«Джек Николсон у него в гостях был, потом Энтони Хопкинс. Хопкинс меня удивил тем, что сел за инструмент и начал музицировать. Играл полтора часа. Я, не отходя, слушал. Я и не знал, что он, оказывается, к музыке имеет отношение, учился в музыкальном колледже в Лондоне, песни сочиняет», — рассказал Юрий Башмет в беседе с aif.ru.
Голливудскому актеру в декабре исполнилось 85 лет. Наиболее яркой и запоминающейся ролью Хопкинса был Ганнибал Лектер в «Молчании ягнят», за которую он получил заслуженный «Оскар».
Кроме знакомства с Хопкинсом, Юрий Башмет рассказал немного и о дружбе с самим Никитой Михалковым, который их познакомил. Дирижер отметил, что с Михалковым они близкие соседи, часто играют вместе в бильярд и даже вместе встречают Новый год.
Ранее 5-tv.ru писал, как Юрий Башмет высказался о покинувших Россию звездах.
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