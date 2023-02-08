Дела подождут, отдохните: китайский совет дня на среду, 8 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 8 февраля?

Среда продолжает эстафету вчерашнего дня. Сегодня запланированные дела также могут пойти наперекосяк — такой день в «Бацзы» считается временем потенциального нарушения планов и замыслов, поэтому это не лучшее время для выполнения важных дел.

Совет дня: сконцентрируйтесь не на делах, а на отдыхе. Благоприятное воздействие окажет медитация, даже в движении — долгие пешие прогулки существенно уменьшают стресс и продлевают жизнь.

Предостережение дня: не стоит в среду заниматься опасными видами спорта, поскольку риск получить травму сегодня слишком высок.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.