Очистить разум: вечное стремление к уборке указывает на проблемы с психикой

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Психолог Самбурский назвал постоянное желание убираться симптомом ОКР

Очистить разум: вечное стремление к уборке указывает на проблемы с психикой

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Stefan Klein

Читайте нас в: Дзен Новости

Порядок в доме не всегда говорит о порядке в голове.

Постоянное желание убираться дома и агрессия на любое проявление беспорядка может указывать на обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) или психологическую реакцию на стрессовое состояние. Об этом сообщил клинический психолог Станислав Самбурский.

«Например, в некоторых случаях чрезмерная уборка может быть способом снять в стресс, когда имеет место ОКР — психическое заболевание, характеризующееся навязчивыми мыслями и повторяющимся поведением <…> Кроме того, подобный симптом часто становится реакцией на травму или стресс», — заявил эксперт в беседе с изданием Газета.ру.

Он отметил, что люди могут использовать уборку как способ пережить неприятные эмоции и ощутить контроль над ситуацией в мире, где все не ясно и неопределенно. Также подобная привычка иногда действует как метод избегания, потому что человек отвлекается от тяжких мыслей, если чем-то занят.

При этом сама уборка не способна предоставить ощущение комфорта и контроля, а если человек все время стремится к ней — это плохо. Во-первых, отнимает много времени, а во-вторых, может ухудшить отношения с домочадцами.

«В крайних случаях чрезмерная уборка может привести к физическому истощению, а запущенных случаях — к финансовому напряжению. Из-за постоянной покупки чистящих средств <…> человек может испытывать стыд и вину за то, что не может контролировать свои действия по уборке, что приводит к снижению самооценки и уверенности в себе», — сказал Самбурский.

По его словам, эффективным методом против ОКР является когнитивно-поведенческая терапия. Она позволяет пациентам перенаправить мысли, понять себя и разработать новую, более здоровую модель поведения. Такая терапия помогает побороть страх загрязнения и избавиться от желания довести свою квартиру до полного порядка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как детские сказки калечат психику ребенка.

-2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
72.89
1.31 78.32
1.49
Энергия льет через край. Китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля

Последние новости

4:25
Друг отца Киркорова о его состоянии: «Одна нога совсем отнялась, тяжело дышать»
4:10
Энергия льет через край. Китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля
4:03
Михаил Ковальчук: РФ предложила создать в СНГ единое научно-технологическое пространство
3:41
«Боюсь, что она умрет» — близкие Бритни Спирс о ее зависимости психоактивными веществами
3:19
В Одессе призывников начали грести из спортзалов и фитнес-центров
3:15
Время собирать камни: китайский совет дня на пятницу, 10 февраля

Сейчас читают

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой
Эксперт Каленков на примере Ирана объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023