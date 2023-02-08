Винил себя: американский актер Брендан Фрейзер изменил отношение к сыну-аутисту

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 185

Актер Брендан Фрейзер поделился переживаниями из-за неизлечимого заболевания сына

Винил себя: американский актер Брендан Фрейзер изменил отношение к сыну-аутисту

Фото: www.globallookpress.com / Brandon Parry / Southcreek Globa

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Звезда фильмов «Мумия» и «Кит» тяжело перенес новость о том, что у его наследника выявили аутизм.

Звезда американского кинематографа Брендан Фрейзер поделился воспоминаниями о том, как переживал из-за неизлечимой болезни сына. У мальчика выявили аутизм, что стало настоящим ударом для звездного отца. Об этом пишет издание Page Six.

По словам 54-летнего актера, прозвучавший диагноз поверг его в шок. К тому же он чувствовал себя виноватым из-за того, что у его ребенка выявили нарушения в развитии.

«Первой моей реакцией было: „Я хочу знать, как это исправить. Как это лечить? Что это значит?"» — рассказал Брендан Фрейзер.

Однако позже эмоции утихли. Популярный актер иначе взглянул на ситуацию и изменил отношение к особенностям сына.

«У этого ребенка больше радости, чем у всех, кого я знаю, и он мой сын», — подытожил Фрейзер.

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