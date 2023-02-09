Спасатели МЧС РФ прибыли в турецкий Хатай для извлечения из-под завалов семьи россиян

Российские спасатели в эти минуты пытаются найти под завалами семью из Москвы. Накануне землетрясения Ирина с двумя малышами и мужем приехала в турецкий город Хатай, чтобы навестить родственников супруга.

Когда их дом начал рушиться, они не успели оперативно выбежать из дома и сейчас находятся по бетонными плитами. Родственники надеются, что их удастся достать живыми.

«Родителей Аталая удалось вытащить. Они были на втором этаже, а Ирина с ребятами — на первом. Этаж накрыло плитой, и доступа к ним нет. Нам говорили, что они живы. Их слышат», — рассказал родственник пропавших в Турции россиян Илья Макаров.

Пока нашим спасателям не удалось определить точное место нахождения под завалами семьи из Москвы. Для более детального исследования обломков дома на место вызвали специальный кран.