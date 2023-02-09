Спасатели МЧС РФ прибыли в турецкий Хатай для извлечения из-под завалов семьи россиян
Родственник пострадавших рассказал, что дом с россиянами обрушился при землетрясении. Они находились на первом этаже, который накрыло плитой. Сейчас доступа к людям нет, но они, скорее всего, живы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ibrahim Oner; 5-tv.ru
Российские спасатели в эти минуты пытаются найти под завалами семью из Москвы. Накануне землетрясения Ирина с двумя малышами и мужем приехала в турецкий город Хатай, чтобы навестить родственников супруга.
Когда их дом начал рушиться, они не успели оперативно выбежать из дома и сейчас находятся по бетонными плитами. Родственники надеются, что их удастся достать живыми.
«Родителей Аталая удалось вытащить. Они были на втором этаже, а Ирина с ребятами — на первом. Этаж накрыло плитой, и доступа к ним нет. Нам говорили, что они живы. Их слышат», — рассказал родственник пропавших в Турции россиян Илья Макаров.
Пока нашим спасателям не удалось определить точное место нахождения под завалами семьи из Москвы. Для более детального исследования обломков дома на место вызвали специальный кран.
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