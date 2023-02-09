Расставание с Ашмариной дались Григоренко тяжело. Легко ли он переживет разрыв новых отношений?

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Григоренко снова остался с разбитым сердцем — недавно он расстался со своей девушкой. Причем инициатива о разрыве отношений исходила от самого мужчины, поскольку он узнал неприятную правду о своей пассии.

«Почему расстался с девушкой? Потому что в конце-концов узнал, что она обдалбливается наркотой», — рассказал он, его цитирует StarHit.ru.

Несколько лет назад Григоренко состоял в отношениях с коллегой по проекту Аленой Ашмариной, у них даже есть общая дочь Алиса. Однако даже ребенок не смог упрочить связь между молодыми людьми и они расстались.

На сегодняшний день Алена живет в Турции с детьми и новым молодым человеком. Илью же она хочет лишить родительских прав, отмечает издание.

В январе прошлого года сообщалось, что Григоренко стал бездомным и якобы ночует в переходах и живет на подаяния. Журналисты по просьбам друзей телезвезды искали его в течение месяца и нашли, по их словам, «полуизбитым на картонке в переходе».

Вскоре после этой истории Григоренко стал героем программы на федеральном канале. В студии он появился в плачевном состоянии. Там экс-звезда «Дома-2» признался, что его дела ухудшились после расставания с Ашмариной.

На сегодняшний день Григоренко проживет в загородном доме в Санкт-Петербурге. Правда, неизвестно, является ли он владельцем недвижимости или же арендуем его.

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