«Обдалбливалась наркотой» — экс-звезда «Дома-2» Григоренко о новом расставании

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Экс-звезда «Дома-2» Григоренко рассказал, что бросил новую девушку из-за наркотиков

«Обдалбливалась наркотой» — экс-звезда «Дома-2» Григоренко о новом расставании

Фото: Instagram* / ilya.grigorenko.95

Читайте нас в: Дзен Новости

Расставание с Ашмариной дались Григоренко тяжело. Легко ли он переживет разрыв новых отношений?

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Григоренко снова остался с разбитым сердцем — недавно он расстался со своей девушкой. Причем инициатива о разрыве отношений исходила от самого мужчины, поскольку он узнал неприятную правду о своей пассии.

«Почему расстался с девушкой? Потому что в конце-концов узнал, что она обдалбливается наркотой», — рассказал он, его цитирует StarHit.ru.

Несколько лет назад Григоренко состоял в отношениях с коллегой по проекту Аленой Ашмариной, у них даже есть общая дочь Алиса. Однако даже ребенок не смог упрочить связь между молодыми людьми и они расстались.

На сегодняшний день Алена живет в Турции с детьми и новым молодым человеком. Илью же она хочет лишить родительских прав, отмечает издание.

В январе прошлого года сообщалось, что Григоренко стал бездомным и якобы ночует в переходах и живет на подаяния. Журналисты по просьбам друзей телезвезды искали его в течение месяца и нашли, по их словам, «полуизбитым на картонке в переходе».

Вскоре после этой истории Григоренко стал героем программы на федеральном канале. В студии он появился в плачевном состоянии. Там экс-звезда «Дома-2» признался, что его дела ухудшились после расставания с Ашмариной.

На сегодняшний день Григоренко проживет в загородном доме в Санкт-Петербурге. Правда, неизвестно, является ли он владельцем недвижимости или же арендуем его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему разводятся звезды «Дома-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

-3° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:35
Вот это улов: полиция Новой Зеландии нашла более трех тонн кокаина в океане
8:24
Актер Бондаренко рад, что его сына воспитывает отчим: «Рядом есть мужская рука»
8:13
Никакой банальности: как сделать сногсшибательные кадры ко Дню влюбленных
8:02
В России выросло потребление водки на человека
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака
7:50
«На кусок хлеба заработаю»: на что актриса Ходченкова готова променять профессию

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023