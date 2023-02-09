Маргарита Симоньян о браке: «Никогда не хотела формально выходить замуж»

Главный редактор RT и ее супруг не помнят, когда они поженились, поэтому празднование годовщины свадьбы не планируется.

Медиаменеджер Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян поженились в прошлом году после многолетней совместной жизни. Оказалось, что журналистка до последнего не хотела вступать в брак, так как считает, что штамп в паспорте — не самое главное в жизни. Расписалась пара после начала спецоперации, по словам Симоньян, назло западным санкциям.

Симоньян и Кеосаян вместе с 2012 года, но решились расписаться далеко не сразу. За время гражданского союза у них родились две дочери и сын, но даже это не стало причиной для того, чтобы официально зарегистрировать отношения.

«Никакой разницы нет, кроме того, что нам до сих пор приходится менять кучу документов. Непонятно, зачем это было нужно. Никогда не хотела формально выходить замуж, потому что понимала — это ужас, но даже не думала, что такой. Это ужас-ужас-ужас с точки зрения формальных вещей. А так мы всегда были в браке, живем с его мамой, с моей огромной семьей», — откровенно рассказала главный редактор в эфире одного из федеральных каналов.

Читайте также Стало известно имя новой спутницы разведенного Билла Гейтса

Симоньян похвасталась, что у них с мужем такая крепкая и правильная семья, которую даже не среди всех зарегистрированных можно найти. Уже совсем скоро у супругов годовщина со дня регистрации брака.

Маргарита Симоньян заявила, что не готовится к этому событию и не считает его важным, так как на свою свадьбу журналистка, по ее словам, даже не причесалась.

«Очень сомневаюсь, что вспомню, какого числа у нас годовщина. После бракосочетания у меня было совещание, а после — я поехала на эфир к Соловьеву. Точно, это было 3 марта! Уже потом мы узнали, что в эту дату брак зарегистрировали мои родители. Не знаю, если Тигран что-то вспомнит и захочет что-то сделать — я очень сильно удивлюсь», — отметила Симоньян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ларисе Долиной во время концерта в Сургуте предложили выйти замуж.