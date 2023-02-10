Супруга 85-летнего Дроздова рассказала о его состоянии после выписки из больницы

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 22

Супруга телеведущего Николая Дроздова заявила, что муж продолжает восстанавливается после госпитализации

Супруга 85-летнего Дроздова рассказала о его состоянии после выписки из больницы

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Три недели знаменитый ученый и телеведущий провел в больнице из-за неудачного падения, следствием которого стали переломы нескольких ребер.

Телеведущий, ученый-биолог, путешественник и профессор географического факультета МГУ Николай Дроздов после выписки из больницы делает специальные упражнения, чтобы быстрее восстановиться от последствий полученных травм после падения. Об этом рассказала его супруга Татьяна Дроздова.

«Все в порядке у нас. Николай Николаевич под наблюдением врачей», — рассказала Татьяна Дроздова KP.RU.

85-летний Дроздов получил в результате падения переломы и трещины восьми ребер. Он вышел из дома и не успел дойти до такси — поскользнулся на припорошенном снегом льду. В больнице он провел три недели. На сегодняшний день он находится дома, чувствует себя нормально, никакой боли нет. По рекомендации врачей, пока не сойдет снег — из дома самостоятельно ни ногой.

Супруга телеведущего также добавила, что надеется попасть с мужем в реабилитационный центр в Подмосковье, где есть все условия для качественного восстановления после травм.

«Мы там уже два раза с Николаем Николаевичем лежали. Там есть различные тренажеры, программы реабилитации, бассейн. Если получится, и Николая Николаевича туда положат — было бы хорошо. И я с ним должна ехать — помогать ему», — поделилась она.

Поклонники Дроздова после новостей о госпитализации заговорили о его вегетарианстве.  По их мнению, эти вещи могут быть связаны между собой: за последние десять лет зоозащитник несколько раз оказывался в больнице с различными переломами. Врачи, как отметило KP.RU, не сразу, но все же убедили Дроздова вернуть в рацион питания мясные продукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах Николая Дроздова после выздоровления. Они, как и всегда, амбициозные.

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