Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Тимура Бондаря
Благодаря помощи неравнодушных людей, мальчик сможет получить необходимое лечение.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал маленький Тимур из Москвы. У парня тяжелый диагноз — ДЦП. Из-за него мальчик просто не может ходить.
Помочь ребенку может только операция, которая стоит больше миллиона рублей. И благодаря вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать требуемую сумму и даже больше — 4 272 238 рублей. У Тимура теперь будет шанс на выздоровление. Большое вам спасибо!
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