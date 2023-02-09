Гордый профиль и твердый шаг: Киркоров кардинально сменил имидж

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 51

Киркоров кардинально сменил имидж, покрасив волосы в белый цвет

Гордый профиль и твердый шаг: Киркоров кардинально сменил имидж

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Некоторые отшучиваются по поводу обновленной внешности артиста. Что веселит фанатов?

Певец Филипп Киркоров кардинально изменился. Об этом пишет dni.ru. У поп-короля теперь белокурые локоны с химической завивкой. Новый внешний вид вызвал обсуждения.

Киркорова перепутали с БузовойКиркоров кардинально сменил имидж. Источник фото: Феликс Грозданов / dni.ru

По мнению одних, Киркорову идет новая прическа и голубые глаза, а некоторые даже отшучиваются, что мужчина похож на свою бывшую жену Аллу Пугачеву в молодости или Татьяну Буланову.

По признанию исполнителя, режиссер Николай Лебедев уже оценил кубики Киркорова, а чуть позже их увидят и фанаты. Сейчас певец доводит себя до совершенства. В апреле у него состоятся концерты в Санкт-Петербурге и Москве, поэтому, считают обозреватели, Филипп Бедросович наводит лоск.

Стоит также отметить, что селебрити похудел, постройнел, а еще имеет гордый профиль и твердый шаг. Ранее 5-tv.ru писал о том, за что на Киркорова подали в суд.

Тема:
Ольга Бузова
9 февр
«Ты сможешь побороть все!» — Бузова помолилась за здоровье Костомарова
8 февр
Сколько Ивлеева, Самойлова, Билан и другие звезды потратили на отпуск в 2023 году
5 февр
Фото без фильтров и откровенные наряды: что случилось с Ольгой Бузовой
2 февр
Лихорадка, тиф или малярия: чем опасна для туристов поездка в Африку
1 февр
«Просто любовь»: Бузова рассекретила свое местоположение после отъезда из РФ
31 янв
«Буду скучать»: Ольга Бузова покинула Россию на самолете
29 янв
Малиновская раскритиковала Бузову за пьянство на работе: «Бухая просто в дым»
27 янв
Киркоров издал странный звук в трубку Бузовой
27 янв
«Должна петь и танцевать»: подруга Бузовой раскрыла причину одиночества звезды
26 янв
«Два разных человека»: Ольга Бузова показала свое фото в юности
-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
72.89
1.31 78.32
1.49
🧙‍♀ Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:52
В Запорожской области задержали группу диверсантов: видео операции
20:45
Кто главнее на борту: президент или пилот
20:40
При взрыве газа в Новосибирске погибли 13 человек
20:31
Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» плохим кино
20:23
Почему Екатерину Варнаву преследуют неудачи в личной жизни
20:17
«Ну, мы дотянем»: Путину довелось лететь на самолете с заглохшим двигателем

Сейчас читают

Иммунолог Крючков: в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно
Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой
Эксперт Каленков на примере Ирана объяснил, почему Европа не сможет отказаться от российской нефти
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023