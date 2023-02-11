Первая женщина принца Гарри назвала его неуклюжим: «Возня на пять минут»

Искра между ними пробежала много лет назад в пабе на вечеринке.

Первый секс принца Гарри был «неуклюжим», призналась его первый половой партнер Саша Уолпол. Об этом пишет издание Pagesix.

«Он был маленьким мальчиком, поэтому для него это могло быть очень неловко», — рассказала она.

Искра между ними прошла в пабе на вечеринке по случаю 19-летия девушки, принц тогда был младше ее на несколько лет. Они напились и уединились в поле за пабом. По ее словам, «возня продолжалась пять минут».

О Саше Уолпол стало известно после скандальных мемуаров, написанных Гарри. В своих откровениях принц признался, что потерял девственность со взрослой дамой, однако имя ее не указал. Ее личность позднее установили журналисты.

Сейчас ей 40 лет. Уолпол замужем, воспитывает детей, работает водителем экскаватора. В юности она дружила с принцем и работала в королевском поместье в Глостершире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в какой капкан попал принц Гарри.