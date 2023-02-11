Ахеджакова отказалась покидать Россию по совету коллег

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Оставшаяся без работы в «Современнике» актриса Лия Ахеджакова отказывается покидать Россию

Ахеджакова отказалась покидать Россию по совету коллег

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Актриса заявила журналистам, что никуда не уедет, так как должна «все это пережить».

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова, несогласная с политикой России и выступившая против спецоперации, отказалась покидать страну по совету некоторых коллег.

«Это моя „родина-уродина“. Нам она нравится, хоть и не красавица (цитата из песни ДДТ „Родина“ — Прим. ред.). Мне уже 84 года, [чтобы] отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», — цитирует Ахеджакову «Абзац».

Издание отмечает, что совет уехать из России Ахеджаковой дала ей партнерша по съемочной площадке фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» польская актриса Барбара Брыльска.

На днях стало известно, что у Ахеджаковой не осталось ролей в «Современнике», спектакли с ее участием заменены. По словам самой актрисы, директор театра Юрий Кравец в телефонном разговоре с ней объяснил, что ему пришло слишком много гневных писем от зрителей, поэтому он был вынужден убрать из репертуара постановку «Игра в джин» — последний спектакль с участием Ахеджаковой. До этого уже был снят спектакль «Первый хлеб» с актрисой в главной роли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от Лии Ахеджаковой отвернулись коллеги из-за ее политической позиции и критики СВО.

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