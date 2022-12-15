«Стала много плакать»: от Ахеджаковой отвернулись коллеги из-за ее критики СВО

Знаменитая артистка поддалась западному влиянию и теперь осталась одна.

Актриса Лия Ахеджакова столкнулась с критикой от коллег по цеху. Многие артисты перестали общаться с ней, а некоторые даже не скрывают своего презрения. Все дело в политических разногласиях. Артистка поддалась антироссийским настроениям на Западе и не ощущает важности спецоперации. Другие актеры не разделяют позицию звезды.

«Я знаю, с кем уже нельзя разговаривать. Один мой партнер Саша Берда, мы у Виктюка с ним играли и много-много лет в „Квартире Коломбины“. Играли и в других спектаклях Виктюка, и вдруг он перестал со мной здороваться», — рассказала Ахеджакова в эфире YouTube-шоу «Бюро».

Актриса вспомнила, как приходила в больницу к Берде во время его болезни. Тогда звезда искренне переживала за друга, общалась с медиками и его семьей. Артистка всегда считала Александра Николаевича невероятно талантливым и добрым. Лия Меджидовна сильно переживала, когда коллега по цеху отвернулся от нее.

«Я говорю: „Саш, ты со мной не здороваешься?“ И вчера, стоя на нашей общей сцене, он мне сказал: „Не буду я с тобой здороваться!“ Я расплакалась. Ну он ушел, не видел. Стала много плакать», — объяснила она.

До этого стало известно об эмиграции актрисы в Израиль. Так она развлекается: Ахеджакова выступила со спектаклем на Земле обетованной, который посетил также покинувший РФ Андрей Макаревич*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о клевете в адрес Лии Ахеджаковой передали в Следственный комитет.

* — признан иноагентом в РФ.