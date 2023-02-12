AP: Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 77

В стране уточнили, что Россия выполнила все необходимые условия для заключения сделки.

AP: Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы

Фото: www.globallookpress.com / Petty Officer 1st Class Randi Br

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Правительство Судана закончило повторное рассмотрение соглашения, согласно которому в стране может быть размещена российская военно-морская база. Как пишет Associated Press, ссылаясь на чиновников иностранного государства, Москвы выполнила все необходимые для реализации контракта условия.

«Они (российская сторона — Прим. ред.) сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена», — подчеркивал собеседник агентства.

Вышеупомянутое соглашение было подписано Суданом и Россией еще в декабре 2020 года. Как следует из условий сделки, россияне могут размещать на базе ВМФ не более 300 человек из числа персонала, а также не более четырех кораблей. Изначально предполагалось, что договор будет действовать 25 лет. Кроме того, планировалось, что по истечении этого срока он автоматически продлится еще на десять лет, если за год до истечения основного срока контракта ни одна из сторон не решит прекратить работу базы.

Вот только в июне 2021-го в Судане заявили о необходимости пересмотра контракта. Отмечалось, что это важно было сделать якобы с целью определения выгоды сделки для иностранного государства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Судан стал неожиданностью для постов ЕС и США.

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