В тени Турции: страны НАТО не спасают пострадавших от землетрясения сирийцев

В тени турецкой трагедии оказались последствия землетрясения в соседней Сирии. Особенно сильные разрушения — в приграничных северных провинциях. Число жертв подходит к полутора тысячам человек. Ситуация осложняется тем, что страна и без того истерзана гражданской войной. Дефицит оборудования для спасателей, дефицит техники и медикаментов. Есть и политические сложности: часть пострадавших районов контролируется правительством, часть — оппозицией.

Сирии помогают в основном соседи — Иран, Ливан, а также российские военнослужащие из военного контингента и центра по примирению враждующих сторон. Они разбирают завалы, доставляют гуманитарную помощь.

Западные страны, которые бросились помогать союзнику по НАТО Турции, не отправили своих спасателей в Сирию, так как не признают правительство ее лидера Башара Асада. Хотя сирийцы страдают не меньше турок. И выбраться из-под завалов хотят не меньше. И радуются спасению. И славят Аллаха в такие минуты по обе стороны турецко-сирийской границы.

Число жертв в Турции и Сирии, по прогнозам экспертов, может превысить 40 000 человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Сирии Башар Асад поблагодарил МЧС России за помощь его согражданам после землетрясения.