В тени Турции: страны НАТО не спасают пострадавших от землетрясения сирийцев

Эфирная новость 30

Число жертв трагедии в двух государствах, по прогнозам экспертов, может превысить 40 тысяч человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anas Alkharboutli; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Война в Сирии

В тени турецкой трагедии оказались последствия землетрясения в соседней Сирии. Особенно сильные разрушения — в приграничных северных провинциях. Число жертв подходит к полутора тысячам человек. Ситуация осложняется тем, что страна и без того истерзана гражданской войной. Дефицит оборудования для спасателей, дефицит техники и медикаментов. Есть и политические сложности: часть пострадавших районов контролируется правительством, часть — оппозицией.

Сирии помогают в основном соседи — Иран, Ливан, а также российские военнослужащие из военного контингента и центра по примирению враждующих сторон. Они разбирают завалы, доставляют гуманитарную помощь.

Западные страны, которые бросились помогать союзнику по НАТО Турции, не отправили своих спасателей в Сирию, так как не признают правительство ее лидера Башара Асада. Хотя сирийцы страдают не меньше турок. И выбраться из-под завалов хотят не меньше. И радуются спасению. И славят Аллаха в такие минуты по обе стороны турецко-сирийской границы.

Число жертв в Турции и Сирии, по прогнозам экспертов, может превысить 40 000 человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Сирии Башар Асад поблагодарил МЧС России за помощь его согражданам после землетрясения.

Тема:
Война в Сирии
31 дек
Турция согласилась вывести свои войска с севера Сирии
31 дек
Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу
6 нояб
МО РФ: террористы готовят провокации с ударами по лагерям беженцев в Сирии
15 апр
Десять детей из сирийского лагеря беженцев вернулись в Россию
23 мар
В сирийской Латакии прошел концерт в поддержку спецоперации ВС РФ
21 мар
Кормухина рассказала, как военные прибили телефон Газманова гвоздем к забору
14 мар
Добровольцы со всего мира хотят присоединиться к спецоперации РФ на Украине
17 февр
Видео с бомбардировщиками Ту-22М3, которые Россия перебросила в Сирию
11 февр
Российские военнослужащие взяли под охрану порт в сирийской Латакии
4 февр
Цифровые копии стен крепости Арвад создадут ученые России и Сирии
-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.79
-0.10 78.05
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:11
Американский правозащитник назвал вторую цель США на Украине
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 12 февраля для всех знаков зодиака
7:54
«Мир без России» в натужных фантазиях западных политиков: каков он?
7:35
«Замужняя с прицепом»: Ангарская вышла замуж на шестом месяце беременности
7:11
В тени Турции: страны НАТО не спасают пострадавших от землетрясения сирийцев
6:54
Владислав Ветров о съемках в эротической драме с Яном Цапником: «Дожил…»

Сейчас читают

Владислав Ветров о съемках в эротической драме с Яном Цапником: «Дожил…»
Дзюдоист Носов раскрыл секрет укрощения женщины: «Ухаживать — да, бегать — нет»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023