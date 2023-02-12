Певец появился на красной дорожке в весьма эксцентричном наряде — надувном комбинезоне и в туфлях на платформе.

Британский певец Сэм Смит посетил премию Brit Awards в Лондоне в костюме пикового короля, надутом и сделанном полностью из латекса. Комбинезон сшили специально для 30-летнего артиста.

Свой образ Смит дополнил туфлями на платформе и черными перчатками.

«У меня нет претензий к наряду Сэма Смита, я просто задумался, как кто-то может сидеть в этом?» — написали пользователи интернета.

Сэм Смит в надувном комбинезоне из латекса на премии Brit Awards. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Steve Vas

Публика не оценила экстравагантный образ Смита — в соцсетях начали делать мемы из фотографий с красной ковровой дорожки, а на самой церемонии все присутствующие признали костюм певца худшим. Интернет-пользователи сравнили его с подгоревшей курицей и кляксой Роршаха (тест для исследования личности, состоящий из чернильных клякс на белых карточках — Прим. ред.).

Стоит отметить, что артист не первый раз удивляет публику необычными нарядами. На недавней премии «Грэмми» Смит появился на ковровой дорожке в кружевной маске, шляпе в форме цилиндра и с тростью в руке. Позже он объяснил, что хотел перевоплотиться в Сатану.

Ранее 5-tv.ru писал, что модное платье «убежало» с груди Аманды Сейфрид на ковровой дорожке.