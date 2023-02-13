Яркое солнце показывает и красоту, и уродство. Китайский совет дня на понедельник, 13 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 106

Начало недели побуждает на новые подвиги. Что рекомендуют энергии дня?

Яркое солнце показывает и красоту, и уродство. Китайский совет дня на понедельник, 13 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 13 февраля 2023 года?

Понедельник станет активным и энергичным. Точнее — просто обязан таким стать. Энергии потянут на трудовые подвиги, новые свершения и завоевания всяческих высот. Не тратим время на раскачивание и бросаемся в бой.

Совет дня: обязательно выделите в понедельник время для того, чтобы тщательно распланировать свое ближайшее будущее. Энергия Ян Огня позволит заглянуть дальше обычного и увидеть не только риски, но и возможности.

Предостережение дня: не стоит в понедельник ходить по врачам — слишком агрессивные и быстрые энергии дня неблагоприятны для проведения диагностических и лечебных процедур.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Яркое солнце показывает и красоту, и уродство. Китайский совет дня на пон...

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