Война миров? Американцы допустили, что сбитые в небе над США объекты могут иметь внеземное происхождение

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Иван Обухов
Иван Обухов 63

Глава NORAD ван Херк не исключил версию внеземного происхождения сбитых над США объектов

Война миров? Американцы допустили, что сбитые в небе над США объекты могут иметь внеземное происхождение

Фото: www.globallookpress.com / Paul Mayall

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Глава американского командования ПВО уклончиво ответил журналистам на этот вопрос.

Руководитель североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк допустил вероятность того, что сбитые ранее в небе над США объекты могут иметь внеземное происхождение.

Во время специального брифинга для представителей прессы, у ван Херка спросили, могут ли военные полностью отбросить версию внеземного происхождения сбитых в небе над США летательных аппаратов.

«Лично я на данном этапе не исключаю никаких версий», — ответил военный чиновник.

В последние дни военные самолеты СШАВ перехватили три высотные цели неизвестного происхождения: в небе над Аляской, Канадой и озером Гурон.

Ранее 5-tv.ru писал, что вечером 12 февраля конгрессмен Джек Бергман сообщил, что американские военные сбили летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой.

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