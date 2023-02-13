Лайфхак от Анны Аsti: что делать, если на 14 февраля ты осталась одна?

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 210

Анна Аsti посоветовала не сравнивать себя с другими в День всех влюбленных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Знаменитая певица считает, что для настоящих чувств не нужен День всех влюбленных. Как же поднять себе настроение в праздник?

Певица Анна Аsti рассказала, что делать, если ты осталась одна на 14 февраля. Долгое время бывшая солистка группы Artik & Asti не любила этот праздник из-за чувства одиночества. Певица расстраивалась из-за ожидания сюрпризов, которые не случались. Сокровенным Asti поделилась во время вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.

Сейчас мнение певицы поменялось, но раньше Asti расстраивалась от сравнения себя с другими девушками, которые выставляли напоказ свои подарки.

«Что-то идет не так, как у соседей или у подруги, которая выставила в соцсети фоточку с цветами, у которой букет больше, чем у тебя», — вспоминает о своих переживаниях певица.

После долгого анализа Аsti пришла к гипотезе, что День всех влюбленных придумали для того, чтобы просто праздновать. Многие в этот день пытаются выпендриваться. А вот те люди, у которых искренне все хорошо — они отмечают день любви ежедневно.

«Это всего лишь день, всего лишь праздник. По сравнению с целой жизнью, где вы можете быть счастливы и вам не понадобится выбирать какой-то определенный день для того, чтобы кому-то что-то доказать и показать», — заключила звезда.

В 2020 году Анна Asti вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Супруг полностью поддерживает певицу в ее творчестве и не подталкивает к материнству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Asti задумывалась о суициде после тяжелого расставания с бывшим.

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