Доктор биологических наук оценил риски эпидемии холеры в РФ

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Полина Долгова
Полина Долгова 44

Профессор Чепурнов: Россия может быстро подавить эпидемию холеры

Доктор биологических наук оценил риски эпидемии холеры в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Peng Lijun

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Профессор Чепурнов отметил, что уровень смертности от холеры в мире стремительно растет. Когда болезнь дойдет до нашей страны?

Если в России начнется холера, то граждане смогут быстро и эффективно прервать распространение инфекции в стране. Об этом заявил доктор биологических наук и начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины профессор Александр Чепурнов в разговоре с изданием URA.RU. 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) риск распространения холеры в мире расценили очень высоко. Отмечалось, что вакцин против холеры не хватает, а в 18 странах уже поступили сообщения о заболевших. Кроме того, уровень смертности от холеры стремительно растет.

Профессор заявил, что нормальные санитарно-эпидемиологические меры эффективны против холеры. В нашей стране есть хорошие вакцины и их несколько, а также антибиотики.

«Если даже что-то придет, то не так уж сложно будет подавить. Не жду большой беды. Ничего такого тотального не будет точно», — сказал Александр Чепурнов.

Доктор наук не ждет ничего особенного в России, та как он уже был очевидцем эпидемии холеры, которая была в 1970 году на юге и задела Крым.

«Закрывались города, сообщение прерывалось. Дело было достаточно серьезным. Но это бактериальная инфекция, поэтому против нее эффективны антибиотики и нормальные санитарные меры довольно эффективны», — добавил профессор.

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Доктор биологических наук оценил риски эпидемии холеры в РФ

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