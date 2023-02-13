Число погибших при землетрясении в Турции превысило 31 тысячу человек

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 52

Трагедия произошла 6 февраля. Среди погибших есть россияне.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 31 тысячу человек

Фото: www.globallookpress.com / Murat Kocabas

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С момента разрушительного землетрясения в курортных регионах Турции прошла неделя, но спасатели продолжают работать на месте завалов. К сожалению, число погибших растет. Как сообщили власти страны, по ситуации на 13 февраля, количество жертв катаклизма достигло 31,6 тысячи человек.

Страшная трагедия произошла 6 февраля. Среди погибших есть россияне. На местах разбора завалов работают не только люди, но и специально обученные животные, которые могут пробраться в самые труднодоступные участки. К счастью, случаются и чудеса. Из-под разрушенных зданий удается доставать пожилых людей, маленьких детей и зверей, которые оголодали и совершенно обезвожены, но живы. Им оказывают всю необходимую экстренную помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о землетрясении рядом с Курильскими островами.

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