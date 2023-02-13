Новый приговор: продолжение леденящей кровь истории ростовской «банды Амазонок»

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Члены ростовской банды осуждены на 24 и 25 лет за убийства

Фото, видео: Шишова Алина / ТАСС; 5-tv.ru

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Участники и участницы одной из самых кровожадных банд получили дополнительные сроки по новым эпизодам.

Суд вынес новый приговор ростовской «Банде амазонок». Члены одной из самых жестоких преступных группировок получили сроки по 24 и 25 лет заключения.

Они уже отбывают срок в колонии, сегодня добавилось наказание и за другие эпизоды.

Всего на счету преступников 10 убийств, в том числе и детей, а также — грабежи. О финале громкого дела — видеорепортаж Бориса Карягина на сайте 5-tv.ru.

 

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