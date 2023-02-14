Сильный пожар на севере Москвы привел к взрывам контейнеров с топливом — видео

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Иван Обухов
Иван Обухов 190

Сильный пожар на севере Москвы привел к взрывам контейнеров с топливом — видео

Фото, видео: 5-tv.ru

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Свыше ста человек тушат крупный пожар в двухэтажном техцентре в столичном районе Отрадное. Пожару присвоена вторая степень сложности. Из огня спасены три человека. К операции привлечено 27 единиц техники. 

Внутри горящего автосервиса, взрываются канистры с топливом, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, произошло частичное обрушение кровли. Также внутри здания хранятся покрышки», — сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров.

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