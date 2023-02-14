В ГД внесли проект обращения в ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25

В ГД внесен проект обращения к ООН по расследованию подрыва «Северных потоков»

В ГД внесли проект обращения в ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Северный поток

Госдума рассмотрит проект обращения на заседании 16 февраля.

В России в Госдуму внесен проект обращения к Совету Безопасности ООН о проведении международного расследования диверсии на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Проект опубликован в думской базе данных.

Как оказалось, расследование журналиста Сеймура Херша подтвердило факт причастности США и их норвежских пособников к терактам.

В тексте нового проекта говорится, что подобные преступные действия должны стать поводом для тщательного международного расследования. Парламентарии обращаются к ООН с предложением дать правовую оценку этой «чудовищной диверсии» и привлечь к ответственности ее заказчиков и исполнителей.

Кстати, Херш считает, что в своем решении президент США Джо Байден, скорее всего, руководствовался не экономическими, а политическими мотивами, в частности, стремился не допустить возможный отказ Германии поддержать Украину для возможности получения российского газа.

Известный публицист-расследователь Херш 8 февраля опубликовал материал о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами были заложены в июне 2022 года водолазами военно-морского флота США под прикрытием учений Baltops. Позднее взрывчатку дистанционно привели в действие норвежские военные.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после предания огласке расследования журналиста необходимо созвать экстренный саммит НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП.

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