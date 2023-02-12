Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Лавров заявил, что в США признали причастность к взрывам на «Северных потоках»

Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Тема:
Северный поток

Теракт позволил американцам разрушить мощный альянс, который десятилетиями создавали Россия и Германия.

Американские официальные лица признают свою причастность к диверсиям на «Северных потоках». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном», опубликованном на сайте министерства.

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на „Северном потоке — 1“ и „Северном потоке — 2“, — их рук дело», — подчеркнул он.

По словам Лаврова, в Вашингтоне с удовольствием говорят о том, что разрушили мощный альянс, который десятилетиями создавали Россия и Германия, в итоге чего Берлин лишился российского газа. Министр отметил, что Белый дом не хочет допустить нового сближения Германии и России.

«США решили, что мы за последние 20-30 лет слишком хорошо сотрудничаем с Германией. Вернее, она слишком хорошо сотрудничает с нами, что появился мощный альянс, основанный на наших энергоресурсах и германских технологиях», — пояснил Лавров.

Альянс Москвы и Берлина, по словам главы российской дипломатии, угрожал монополиям американских корпораций, поэтому для США было необходимо его разрушить, отметил Лавров.

Как выразился министр, дружба между русскими и немцами стала «костью в горле» для американцев, возомнивших себя «главным гегемоном», с которым никто не смеет конкурировать.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после предания огласке расследования журналиста из США Сеймура Херша о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках» необходимо созвать экстренный саммит НАТО.

Известный публицист-расследователь Херш 8 февраля опубликовал материал о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами были заложены в июне 2022 года водолазами военно-морского флота США под прикрытием учений Baltops. Позднее взрывчатку дистанционно привели в действие норвежские военные.

Ссылаясь на надежный источник, Херш утверждает, что решение о терактах на «Северных потоках» принял лично глава Белого дома Джо Байден по результатам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае призвали мир пересмотреть отношение к США из-за терактов на «Северных потоках».

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