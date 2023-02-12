Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП
Лавров заявил, что в США признали причастность к взрывам на «Северных потоках»
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
Теракт позволил американцам разрушить мощный альянс, который десятилетиями создавали Россия и Германия.
Американские официальные лица признают свою причастность к диверсиям на «Северных потоках». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном», опубликованном на сайте министерства.
«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на „Северном потоке — 1“ и „Северном потоке — 2“, — их рук дело», — подчеркнул он.
По словам Лаврова, в Вашингтоне с удовольствием говорят о том, что разрушили мощный альянс, который десятилетиями создавали Россия и Германия, в итоге чего Берлин лишился российского газа. Министр отметил, что Белый дом не хочет допустить нового сближения Германии и России.
«США решили, что мы за последние 20-30 лет слишком хорошо сотрудничаем с Германией. Вернее, она слишком хорошо сотрудничает с нами, что появился мощный альянс, основанный на наших энергоресурсах и германских технологиях», — пояснил Лавров.
Альянс Москвы и Берлина, по словам главы российской дипломатии, угрожал монополиям американских корпораций, поэтому для США было необходимо его разрушить, отметил Лавров.
Как выразился министр, дружба между русскими и немцами стала «костью в горле» для американцев, возомнивших себя «главным гегемоном», с которым никто не смеет конкурировать.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после предания огласке расследования журналиста из США Сеймура Херша о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках» необходимо созвать экстренный саммит НАТО.
Известный публицист-расследователь Херш 8 февраля опубликовал материал о том, что взрывные устройства под российскими газопроводами были заложены в июне 2022 года водолазами военно-морского флота США под прикрытием учений Baltops. Позднее взрывчатку дистанционно привели в действие норвежские военные.
Ссылаясь на надежный источник, Херш утверждает, что решение о терактах на «Северных потоках» принял лично глава Белого дома Джо Байден по результатам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае призвали мир пересмотреть отношение к США из-за терактов на «Северных потоках».
- 12 февр
- Американский правозащитник назвал вторую цель США на Украине
- 12 февр
- Захарова призвала НАТО созвать экстренный саммит
- 11 февр
- В Китае призвали мир пересмотреть отношение к США из-за терактов на СП
- 10 февр
- Китай требует у США объясниться за теракт на «Северных потоках»
- 9 февр
- Правда глаза колет: обвинит ли Швеция США в подрыве «Северных потоков»
- 9 февр
- МИД Норвегии отверг обвинения в причастности к подрывам «Северных потоков»
- 9 февр
- Око за око? Как РФ будет отвечать США на подрыв «Северных потоков»
- 9 февр
- В МИД РФ предупредили о последствиях для США из-за взрывов на «Северных потоках»
- 9 февр
- Расследование теракта на «Северных потоках» остается на повестке у спецслужб РФ
- 9 февр
- Сеймур Херш удивился реакции журналистов в США на статью о подрыве «Северных потоков»
Читайте также
68%
-0.10 78.05
-0.27
Нашли ошибку?