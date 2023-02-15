«Терпения ему»: хоккеист Андронов поддержал Овечкина после смерти отца

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 441

Хоккеист Сергей Андронов выразил соболезнования Александру Овечкину в связи со смертью отца

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Вся хоккейная дружина поддерживает Александра Овечкина, накануне потерявшего любимого отца.

Российский хоккеист Сергей Андронов выразил соболезнования семье скончавшегося накануне Михаила Овечкина. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru Андронов рассказал, что не был лично знаком с Михаилом Викторовичем, но общался с Александром Овечкиным. Они вместе играли за сборную на Чемпионате мира по хоккею в 2019 году.

«Я, к сожалению, не был знаком с его отцом. Но мне посчастливилось столкнуться с Сашей. Такого прекрасного человека и спортсмена воспитать могли только очень достойные люди. Я очень ему соболезную. Думаю, весь спортивный мир, тем более вся хоккейная община скорбит вместе с ним», — сказал Сергей Андронов.

Он отметил, что Александр Овечкин был очень близок со своим отцом, поэтому ему хоккеист пожелал огромного терпения в этой тяжелой ситуации.

«Терпения ему. Мы скорбим вместе с ним», — подчеркнул Андронов.

Михаил Овечкин умер 15 февраля на 72-м году жизни. Последние дни он провел в больнице под наблюдением врачей — у Михаила Викторовича обнаружили злокачественные новообразования.

Александр Овечкин срочно вылетел в Россию 14 февраля, чтобы успеть попрощаться с отцом. О его смерти хоккеист сообщил в социальных сетях, попросив публику не беспокоить их семью в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как знаменитости реагируют на смерть Михаила Овечкина.

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