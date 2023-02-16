В каждом уголке: в России ежедневно открываются новейшие поликлиники и больницы

Владимир Путин провел совещание, посвященное открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов.

Новые больницы, поликлиники и ФАПы открылись сегодня сразу в нескольких российских регионах. В том числе и в Запорожской области.

В церемониях по видеосвязи принял участие президент. Все детали — у Игоря Балдина.