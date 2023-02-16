В каждом уголке: в России ежедневно открываются новейшие поликлиники и больницы
Путин поручил обеспечить ускоренную модернизацию первичного звена здравоохранения
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Владимир Путин провел совещание, посвященное открытию новых объектов здравоохранения в ряде регионов.
Новые больницы, поликлиники и ФАПы открылись сегодня сразу в нескольких российских регионах. В том числе и в Запорожской области.
В церемониях по видеосвязи принял участие президент. Все детали — у Игоря Балдина.
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