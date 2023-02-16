Госдеп США прокомментировал свою причастность к подрыву «Северных потоков»
Госдеп отверг заявления о причастности США к подрыву «Северных потоков»
Фото: Reuters / STATE TV
США оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции произошел инцидент.
Американские власти отказывается признавать свою причастность к диверсии на газопроводах «Северных потоков»: официальный Вашингтон предлагает заниматься расследованием тем странам, в чьей юрисдикции и произошел этот инцидент, заявил официальный представитель внешнеполитического введомства Нед Прайс.
«Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с „Северным потоком“», — сказал Прайс во время брифинга.
Расследование Херша не получило широкого освещения в иностранной прессе.
Что же касается предложения Москвы провести 22 февраля обсуждение диверсии на «Северных потоках» на площадке Совбеза ООН, то представитель США отказался давать комментарии по этому поводу.
8 февраля журналист Сеймур Херш на платформе Substack обнародовал материал под названием «Как Америка уничтожила газопровод „Северный поток“», написанный со слов источника «с непосредственным знанием оперативного планирования».
Ранее 5-tv.ru писал, что Херш обвинил США в замалчивании информации о диверсии на «Северных потоках».
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