В Белоруссии назвали дату ближайшей встречи Путина и Лукашенко

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 38

Не исключено, что лидеры государств вернутся к теме украинского кризиса.

В Белоруссии назвали дату ближайшей встречи Путина и Лукашенко

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин может встретиться с белорусским коллегой в пятницу, 17 января. Встречу лидеров анонсировал Telegram-канал «Пул первого». Повестка предстоящего события пока не уточняется, не исключено, что главы государств снова вернутся к теме украинского кризиса.

Накануне о возможности встречи сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Также он пообещал уточнить подробности встречи в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Лукашенко объявил о предложении Украины заключить пакт о ненападении. При этом лидер республики убежден, что Запад по-прежнему пытается подорвать ситуацию в стране, действуя через Незалежную.

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