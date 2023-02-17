Беременна или нет? Подольская раскрыла тайну округлившегося живота

Артистка расстроилась от таких слухов и побежала качать пресс.

Наталья Подольская ответила на слухи о своей третьей беременности. Эта новость несколько дней назад появилась в СМИ после того, как Подольская и Пресняков посетили вечеринку светской львицы Светланы Бондарчук. На одном из снимков нарядной пары поклонники заметили, как Владимир держит руку на округлившемся животе Наталье. Фото было нечетким, но фанаты заявили, что 40-летняя звезда беременна.

Назло сплетням, Подольская заявила, что не находится в интересном положении. Участница «Фабрики звезд-5» призналась, что стала хуже следить за питанием и появились лишние сантиметры в области живота. После таких празднований, певица побежала в зал и выложила фото-доказательства в Instagram*, так как новости о третьей беременности расстроили артистку.

«Отработка вкусных выходных, после которых вся пресса поздравила с третей беременностью. Уже и поесть нельзя», — пожаловалась Подольская.

До этого Владимир Пресняков признался, что он был бы рад снова стать отцом. Певец безумно любит своих сыновей и, конечно, хотел бы стать отцом дочери.

«Все, что связано с семьей, — для меня святое», — заявил Владимир на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Наталья Подольская призналась, что День всех влюбленных будет праздновать на работе, а не в компании любящего мужа.

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