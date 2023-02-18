Путин подписал закон об интеграции новых регионов в российскую систему образован

Владимир Путин подписал закон об интеграции новых регионов в российскую систему образования. Согласно документу, все аттестаты и дипломы, а также научные степени и звания, полученные в Донецкой и Луганской республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, будут признаны на территории нашей страны.

Школам и ВУЗам четырех субъектов федерации пока выдадут временные лицензии, которые будут действовать до 2026 года. А педагогов до 1 сентября 2024 года временно освободят от аттестации. Выпускников школ в этом году допустят к ЕГЭ без итогового сочинения. Впрочем, те, кто захочет, смогут его написать. Аттестат же выпускники смогут получить вообще без экзаменов — по итогам промежуточных оценок.