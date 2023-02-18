Захарова высказалась о возможности переговоров России и Украины

Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от диалога.

Киевский режим сам сорвал переговоры с Москвой, на проведении которых украинские власти просили в первые недели после начала военной спецоперации в феврале 2022 года.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — ответила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на запрос РБК.

Таким образом спикер российского внешнеполитического ведомства прокомментировала прозвучавший накануне призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня остановить кровопролитие на Украине и как можно быстрее начать диалог.

Кроме того, Захарова напомнила, что Киев на законодательном уровне в сентябре 2022 года наложил запрет на саму возможность переговоров с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что говорили о России на конференции по безопасности в Мюнхене.