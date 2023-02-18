Захарова высказалась о возможности переговоров России и Украины

|
Иван Обухов
Иван Обухов 35

Захарова: по указанию США Киев заблокировал переговоры, которые сам инициировал

Захарова высказалась о возможности переговоров России и Украины

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от диалога.

Киевский режим сам сорвал переговоры с Москвой, на проведении которых украинские власти просили в первые недели после начала военной спецоперации в феврале 2022 года.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — ответила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на запрос РБК.

Таким образом спикер российского внешнеполитического ведомства прокомментировала прозвучавший накануне призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня остановить кровопролитие на Украине и как можно быстрее начать диалог.

Кроме того, Захарова напомнила, что Киев на законодательном уровне в сентябре 2022 года наложил запрет на саму возможность переговоров с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что говорили о России на конференции по безопасности в Мюнхене.

-13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.76
0.55 79.61
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:46
Гражданам будут направлять электронные уведомления о положенных им льготах
3:25
All ’Bout the Monеу. На Мюнхенской конференции назвали главный грех Путина
3:01
Агафья Коровница: почему по традиции 18 февраля освящают хлеб с солью
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
2:45
Битва Давида и Голиафа: что Владимир Зеленский имел в виду?
2:22
Захарова высказалась о возможности переговоров России и Украины

Сейчас читают

Последние годы: врач рассказала, сколько еще может прожить с деменцией Брюс Уиллис
Битва Давида и Голиафа: что Владимир Зеленский имел в виду?
Танцы, праздники и медитации: таро-прогноз на неделю с 20 по 26 февраля
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023