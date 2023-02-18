Захарова высказалась о возможности переговоров России и Украины
Захарова: по указанию США Киев заблокировал переговоры, которые сам инициировал
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от диалога.
Киевский режим сам сорвал переговоры с Москвой, на проведении которых украинские власти просили в первые недели после начала военной спецоперации в феврале 2022 года.
«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — ответила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на запрос РБК.
Таким образом спикер российского внешнеполитического ведомства прокомментировала прозвучавший накануне призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня остановить кровопролитие на Украине и как можно быстрее начать диалог.
Кроме того, Захарова напомнила, что Киев на законодательном уровне в сентябре 2022 года наложил запрет на саму возможность переговоров с Россией.
Ранее 5-tv.ru писал, что говорили о России на конференции по безопасности в Мюнхене.
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