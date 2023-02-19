Как потомки Окуджавы, Бродского, Шукшина и других классиков «отменяют» их наследие

Крупнейший в Нью-Йорке Метрополитен-музей «украинизировал» трех русских художников — Ивана Айвазовского, Илью Репина, и Архипа Куинджи. Их теперь так и подписывают — «украинцы».

Обоснование — Айвазовский родился в Феодосии, любил Крым. Репин родился в Харьковской области, Куинджи — в Мариуполе. Понятно, что это политический жест, который нарушает принцип историзма и открывает ящик Пандоры. Ладно бы еще заигрывали с этнической характеристикой — русский Репин, армянин Айвазовский и грек Куинджи. Художники корнями даже гордились, но украинцами они себя не мыслили и не называли. Тем более «обукраинивание» странно выглядит в Америке, где к самоидентификации, национальности и цвету кожи относятся очень трепетно.

Это как подойти к американскому актеру Киану Ривзу на красной дорожке и сказать: «Слышь ты, ливанец, как дела?». Ривз родился в Бейруте. Есть еще южноамериканец Илон Маск, пуэрториканец Хоакин Феникс, мексиканка Сальма Хаек — список можно продолжать довольно долго, вплоть до отцов основателей США.

Но вернемся к художникам. Заигрывания с флагом продолжаются не первый год. Началось все, когда «Русских танцовщиц» кисти Эдгара Дега переименовали в «украинских». Причем не просто на табличке под картиной, а и в «Википедии». Но все им мало. Борщ себе присвоили и не поперхнулись.

Теперь говорят, что Российскую империю в принципе создали французы, немцы и украинцы. В частности, так считает их министр Кулеба. И конечно, он прав. Но частично. Потому что российская столица — Москва, Петербург, опять Москва — столетиями была центром притяжение лучших ученых, изобретателей, путешественников, художников, архитекторов, писателей — лучших людей своего времени разных национальностей и этносов. И в этом сила — в многонациональности. В этом сила «русского мира» и главное отличие от украинского моноэтничества.

Так что все эти поползновения отдельных личностей на русское культурное наследие — не что иное, как банальный паразитизм. Территория Украины сформирована благодаря российским императорам и советским генсекам, как и нынешняя промышленность. В общем-то, необязательно быть против, что на Украине Репина, Айвазовского и Куинджи будут считать «своими» — уважать и изучать их творчество. Нас — как народы — это только сблизит. Картины — по галереям и коллекциям, а с художников уже не убудет.

Но есть большой пласт культурного наследия, который сейчас под угрозой исчезновения. Речь о творчестве тех писателей, поэтов композиторов, кто умер после 1953 года. По закону исключительные права на книги и мелодии у наследников сохраняются 70 лет. И каждый пользуется ими в меру своей образованности и корысти. А речь идет о классиках XX века — Окуджаве, Бродском, Пастернаке, Галиче. Они были по разные стороны идеологических баррикад, но сейчас их место определяют те, кто прикрывается фразой «мой папа/дедушка/дядя сделал бы так». Конфликт отцов и детей — в современном прочтении корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Спектакль «Калина Красная» — у дочери Василия Шукшина здесь одна из главных ролей. Та самая, которую в фильме исполняла ее мать. Несмотря на это, постановку чуть не сняли с репертуара — родные сестры заслуженной артистки подали на театр в суд. Наследницы разрешили использовать произведение отца, но поставили театру жесткие условия, которые были нарушены.

«Чтобы что-то производилось, нужна лицензия. И все. Лицензии этой нет. Она была дана распоряжением на три года. Все. Был установлен определенный срок. Поэтому спектакля не должно быть», — объяснила Ольга Шукшина.

Спектакль остался, но театру пришлось выплатить сестрам Шукшиной моральную компенсацию в 600 тысяч рублей. Таков закон, но все же, произведения писателя — достояние целой страны. Отчего тогда только наследники решают его судьбу?

Вот история с более драматичным финалом — ежегодный фестиваль Александра Володина в Петербурге проходит без его пьес. Сценариста фильмов «С любимыми не расставайтесь», «Пять вечеров», «Осенний Марафон» в России пытается запретить его же сын. Сам давно живет в США. Вот и решил за отца: будь тот жив, сейчас бы ни за что не публиковался.

«Мне очень печально и жаль, что сейчас его сын, живущий в Америке, отобрал авторское право на все его пьесы. И удивительный, любимый город, город его рождения — Петербург — не может его юбилей отметить его театральными постановками», — посетовала Светлана Дружинина, кинорежиссер, сценарист, народная артистка РФ

В театре подобные истории, увы, не редкость. Например, за права над спектаклями режиссера Марка Захарова судилась его дочь Александра. В мире большой литературы — не лучше. Несколько лет назад потомки Стругацких через суд требовали удалить из сети все произведения фантастов.

«К этому я отношусь плохо, потому что дело наследников — получать деньги, но не заниматься цензурированием произведений предков, запретами на их публикацию», — отметил президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России, сын писателя Юза Алешковского Алексей Алешковский.

Тогда выходит: любой наследник может отменить наследие. Это обратная сторона закона «Об интеллектуальной собственности». Можно остаться без классических спектаклей, музыки, современной литературы. Лишиться всего, что называют народным достоянием.

А вот дочь Иосифа Бродского — Анна — подает миру совсем другой пример. Она отказалась от всех отчислений за книги отца. И тут одно «но» — все права на произведения русского поэта теперь не у родственников, а у американской компании Estate of Joseph Brodsky. Которая, например, запретила вносить стихотворение «На независимость Украины» в его сборник.

«Скроенный из холста: знать, припасла Канада.

Даром, что без креста: но хохлам не надо», — гласят строчки.

Эти правовые казусы хорошо знакомы и музыкальному миру. «Мелодия» была вынуждена отказаться от выпуска аудио­книги Шекспира в переводе Бориса Пастернака. А все потому, что одна из наследниц писателя потребовала за это баснословный гонорар.

«Я, вроде как, гипотетически готова. Но дайте мне условно миллион. На этом переговоры закончились», — рассказала о деле заместитель директора фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.

Справедливо ли, что прихоть наследника может лишить нас классических произведений — вопрос. Но таков закон — 70 лет после смерти автора все решают потомки. Семья Окуджавы, например, сначала разрешила музыкантам, а потом, не объяснив причину, попросила удалить одну из самых известных песен о войне, исполненную сразу на 17 языках!

«Уже к 9 Мая мы сделали премьеру на официальном YouTube-канале музея Булата Окуджавы. Не у себя где-то, не в свой карман. А мы подарили все, что мы сделали. Оказывается, что мы можем это использовать с 9 мая, как была премьера, до 30 июня. Всего месяц!» — сообщил музыкальный продюсер, автор проекта Леонид Бурлаков.

Нередко бывает и такое: наследников несколько, чтобы опубликовать произведение, нужно получить разрешение от всех. Это дочь поэта Александра Галича. А это его внебрачный сын — Григорий Михнов-Вайтенко. Он мешает близким поэта отправлять гонорары участникам спецоперации.

«У нас права разделены. Была такая история. Машков — худрук театра Олега Табакова — хотел передать деньги со сбора спектакля „Матросская тишина“. Я была согласна, он (брат — Прим. ред.) был против, грозился судами и адвокатами», — вспомнила Алена Александровна Галич-Архангельская, дочь поэта и исполнителя Александра Галича.

Дочь автора «Василия Теркина» Александра Твардовского уверена: действие интеллектуального права надо ограничить. Иначе из-за самодурства и склок наследников может оскудеть наша культура.

«Пользуюсь очень аккуратно своим правом, часто разрешаю просто. Как вот сейчас я разрешила издание, разумеется, безгонорарное. И предисловие сама написала „Теркина“ подарочное фронтовикам. Авторское право надо бы ограничить как-то наследникам», — убеждена Валентина Твардовская.

Однако на каждое действие есть противодействие. Когда иностранные правообладатели запретили публикацию современных западных бестселлеров в России, в обиход издателей вошло слово «саммари» — текст в пересказе, иногда с небольшими сокращениями. Это вариант обойти санкции. Главное — чтобы отечественные шедевры современной прозы не постигла та же участь. Ведь многие наследники великих писателей, художников и драматургов живут за океаном.