Включили заднюю: Нидерланды и Дания отказались поставлять Украине танки Leopard 2

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Welt: Нидерланды и Дания не станут участвовать в поставках Украине танков Leopard 2

Включили заднюю: Нидерланды и Дания отказались поставлять Украине танки Leopard 2

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Тема:
Спецоперация

Обстановка вокруг поставок Киеву бронетехники не такая успешная для Запада, как казалось на первый взгляд.

Нидерланды и Дания отказались от поставок танков Leopard 2 на Украину. Об этом сообщает газета Die Welt.

«Страны, некогда готовые поставлять, полностью отказались от участия. Правительства Нидерландов и Дании сообщили, что ни одна из стран не будет поставлять Leopard 2», — говорится в статье.

Уточняется, что соответствующее решение приняли правительства этих стран.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что обстановка вокруг поставок Украине Leopard 2 не такая успешная, как казалось на первый взгляд. По его словам, состояние многих машин оставляет желать лучшего.

Федеральный совет безопасности правительства Германии одобрил передачу Украине 178 танков Leopard 1 из запасов, однако большинство машин не удастся поставить ранее 2024 года.

В свою очередь глава минобороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что страна не предоставит свои полигоны для обучения украинских военных и не передаст Киеву ни одну из своих 48 боевых машин. При этом она сослалась на закрепленный конституцией страны нейтральный статус Австрии.

Ранее бывший главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев, в комментарии 5-tv.ru рассказал, успеют ли немцы обучить ВСУ управлять Lеоpard 2 за шесть-восемь месяцев, как пообещало минобороны Германии.

Тема:
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