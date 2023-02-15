Включили заднюю: Нидерланды и Дания отказались поставлять Украине танки Leopard 2
Welt: Нидерланды и Дания не станут участвовать в поставках Украине танков Leopard 2
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
Обстановка вокруг поставок Киеву бронетехники не такая успешная для Запада, как казалось на первый взгляд.
Нидерланды и Дания отказались от поставок танков Leopard 2 на Украину. Об этом сообщает газета Die Welt.
«Страны, некогда готовые поставлять, полностью отказались от участия. Правительства Нидерландов и Дании сообщили, что ни одна из стран не будет поставлять Leopard 2», — говорится в статье.
Уточняется, что соответствующее решение приняли правительства этих стран.
До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что обстановка вокруг поставок Украине Leopard 2 не такая успешная, как казалось на первый взгляд. По его словам, состояние многих машин оставляет желать лучшего.
Федеральный совет безопасности правительства Германии одобрил передачу Украине 178 танков Leopard 1 из запасов, однако большинство машин не удастся поставить ранее 2024 года.
В свою очередь глава минобороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что страна не предоставит свои полигоны для обучения украинских военных и не передаст Киеву ни одну из своих 48 боевых машин. При этом она сослалась на закрепленный конституцией страны нейтральный статус Австрии.
Ранее бывший главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев, в комментарии 5-tv.ru рассказал, успеют ли немцы обучить ВСУ управлять Lеоpard 2 за шесть-восемь месяцев, как пообещало минобороны Германии.
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