ЕК впервые отреагировала на расследование Херша о диверсии на «Северных потоках»

Еврокомиссия назвала выводы американского журналиста Сеймура Херша по расследованию взрывов на «Северных потоках» «спекуляцией». Представитель пресс-слежбы ЕК Андреа Мазини отказался комментировать решение Херша в беседе с ТАСС.

Журналист в ходе расследования установил, что теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были организованы США при поддержке Норвегии. По его словам, страны-сообщники завернули происходящее под прикрытием учений НАТО Baltops.

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов «Северный поток», — отреагировал Мазини.

Представитель пресс-службы Еврокомиссии добавил, что единственное основание, которое может быть ответом на вопрос о взрывах на российских газопроводах — официальное расследование.

Примечательно, что ответ агентству стал первой реакцией ЕК на статью Херша. Независимое расследование американского журналиста было опубликовано 8 февраля.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября на участках, находящихся в экономической зоне Дании и Швеции. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности Швеции подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП.

В России подрыв газопровода расценили как террористический акт, но страны Запада категорически отрицают все обвинения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Херш допустил новые подробности о взрывах «Северных потоков».