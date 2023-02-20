Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что мировое сообщество вправе требовать тщательного расследования ЧП на «Северных потоках» из-за серьезного последствия преступлений. Об этом политик из КНДР сообщил во время общения с журналистами.

По его словам, взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» носят пагубный характер, который привел к крупной аварии на транснациональной инфраструктуре. Китайский дипломат также отметил серьезные последствиях, которые повлекли взрывы на «Северных потоках».

По словам Вэньбина, подорванные российские газопроводы ранее носили звание «спасательной веревки» для европейской энергетики. Он добавил, что подрыв «Северных потоков» оказал негативное влияние не только на глобальную экономику.

«Взрывы на „Северных потоках“ оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологию. Необходимо провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование по этому делу», — сказал политик.

Китайский дипломат предположил, что Запад до сих пор хранит молчание по вопросу Nord Steam, потому что некоторые европейские страны опасаются тщательного расследования.

«Такое необычное поведение заставляет людей еще больше верить в то, что дело о взрывах на „Северных потоках“ странное и сложное», — заключил Ван Вэньбинь.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября на участках, находящихся в экономической зоне Дании и Швеции. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности Швеции подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП.

В России подрыв газопровода расценили как террористический акт, но страны Запада категорически отрицают все обвинения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Еврокомиссия впервые отреагировала на расследование диверсий на «Северных потоках» американского журналиста Сеймура Херша.