«Это патология»: Гаспарян оценил мечты Зеленского о союзе с Китаем

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 62

Политолог Гаспарян назвал невозможным союз Украины и Китая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danil Shamkin; Ruptly; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Политический эксперт посоветовал главе Незалежной обратиться к психиатрам.

Президента Украины Владимира Зеленского, возглавляющего, по сути, неонацистский режим в Киеве, нужно показать психиатрам после его слов о союзе с коммунистическим Китаем. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Армен Гаспарян.

«Зеленский подобными вещами свой куцый мозг никогда не утруждал, ему это не интересно. Но как он может быть союзником с коммунистическим Китаем, когда он сам проводит декоммунизацию?! Это патология. Это должны, наверное, комментировать врачи-психиатры», — отметил политический эксперт.

Ранее в интервью Welt лидер Незалежной заявил, что в случае военного объединения Китая и России возможна третья мировая война. Вместо этого, по словам Зеленского, Украина хотела бы видеть Китай в качестве своего союзника.

Ранее политолог Сергей Марков в комментарии 5-tv.ru заявил, что Россия, которая рассматривалась многими в мире, как потенциальный союзник Китая, не получает ощутимой поддержки со стороны Пекина. Более того, Китай за последний год четко продемонстрировал нежелание участвовать в каких-либо серьезных конфликтах.

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