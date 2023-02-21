В Гостином дворе завершаются приготовления к посланию Путина к Федеральному собранию

В Гостином дворе сейчас идут последние приготовления! В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию!

В этом году приглашены около 1400 человек: депутаты, сенаторы, министры, губернаторский корпус, представители основных конфессий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в зале в этом году буду и участники специальной военной операции.

Как ожидается, глава государства уделит внимание социально-экономическим вопросам и международной ситуации. Центральной темой станут события в Донбассе. В числе актуальных тем и социальное обеспечение бойцов и оснащение российской армии.