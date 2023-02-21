В Гостином дворе завершаются приготовления к посланию Путина к Федеральному собранию

Эфирная новость 35

Президент выступит перед депутатами, сенаторами, министрами, губернаторами и другими госслужащими в полдень 21 февраля.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023

В Гостином дворе сейчас идут последние приготовления! В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию!

В этом году приглашены около 1400 человек: депутаты, сенаторы, министры, губернаторский корпус, представители основных конфессий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в зале в этом году буду и участники специальной военной операции.

Как ожидается, глава государства уделит внимание социально-экономическим вопросам и международной ситуации. Центральной темой станут события в Донбассе. В числе актуальных тем и социальное обеспечение бойцов и оснащение российской армии.

Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023
20 февр
Как идет подготовка к посланию Путина к Федеральному собранию
20 февр
В Кремле рассказали, как идет работа над посланием президента к Федеральному собранию
19 февр
В Кремле раскрыли детали послания Путина Федеральному собранию
19 февр
Как проходит подготовка к посланию президента к Федеральному собранию
10 февр
Стало известно, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
22 дек
Путин: послание Федеральному собранию пройдет в начале 2023 года
-12° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
74.04
-0.72 79.13
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:24
Пизанскую башню удалось выпрямить до уровня XIX века
8:13
Один человек погиб и еще не менее 14 пострадали при взрыве на заводе в Огайо
8:02
Похоронившая бабушку Ефременкова поблагодарила Орлову за помощь и поддержку
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака
7:51
Евросоюз продлил антироссийские санкции до 2024 года
7:40
Земля дрожит, все сгорает: почему ТОС «Солнцепек» стали кошмаром для ВСУ

Сейчас читают

Кому стоит отказаться от блинов на Масленицу
В Москве появится мемориальный музей Кобзона
Некроз пупка и кривая грудь: какие опасности таят в себе пластические операции
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023