Путин пошутил, что с трудом бы дослушал свое послание Федеральному собранию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 69

Глава государства признался, что легче говорить пару часов, чем выслушивать такой объем информации.

Путин пошутил, что с трудом бы дослушал свое послание Федеральному собранию

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023

Президент России Владимир Путин сообщил, что с трудом бы выслушал свое почти двухчасовое обращение к Федеральному собранию. Об этом он рассказал во время встречи с ветеранами боевых действий по случаю Дня защитника Отечества.

«Все слушать очень тяжело. Почти два часа. Я бы сам даже с трудом все это выслушал, если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать», — заметил он с иронией.

Путин отметил, что уже заканчивая свое послание он сообщил, что правда на стороне России. Находясь в кругу молодых ребят он решил сделать важное уточнение.

«Я позавчера, когда выступал с посланием, — последние слова были о том, что правда на нашей стороне. Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин 21 февраля обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В ходе своей речи он затронул важные аспекты жизни российских граждан. Среди прочего, он назвал святой обязанностью государства — заботу о защитниках Отечества и их семьях.

Ранее 5-tv.ru публиковал самое важное из обращения Путина к Федеральному собранию.

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