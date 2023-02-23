Путин пошутил, что с трудом бы дослушал свое послание Федеральному собранию
Глава государства признался, что легче говорить пару часов, чем выслушивать такой объем информации.
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин сообщил, что с трудом бы выслушал свое почти двухчасовое обращение к Федеральному собранию. Об этом он рассказал во время встречи с ветеранами боевых действий по случаю Дня защитника Отечества.
«Все слушать очень тяжело. Почти два часа. Я бы сам даже с трудом все это выслушал, если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать», — заметил он с иронией.
Путин отметил, что уже заканчивая свое послание он сообщил, что правда на стороне России. Находясь в кругу молодых ребят он решил сделать важное уточнение.
«Я позавчера, когда выступал с посланием, — последние слова были о том, что правда на нашей стороне. Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», — подчеркнул глава государства.
Владимир Путин 21 февраля обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В ходе своей речи он затронул важные аспекты жизни российских граждан. Среди прочего, он назвал святой обязанностью государства — заботу о защитниках Отечества и их семьях.
Ранее 5-tv.ru публиковал самое важное из обращения Путина к Федеральному собранию.
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