Эксперты обсудили поставленные перед регионами в послании Путина задачи

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Лидер страны выступал в сложное для России время. В прошлом году послание было перенесено, так как было трудно дать правильную оценку на долгую перспективу.

Эксперты обсудили поставленные перед регионами в послании Путина задачи

Фото: Ситдиков Рамиль / ТАСС

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Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023

Эксперты и губернаторы обсудили задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Так, исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин назвала их амбициозными, но выполнимыми.

«Регионам сегодня необходимо в рамках своих территорий провести тот же самый анализ, срез по всем социально-значимым проектам, ту же самую работу, что проводит сейчас федеральное правительство: актуализация, выплаты, поручения, исполнения. Для глав регионов… задачи эти крайне амбиционные, но исполнимые», — отметила она в ходе круглого стола в МИА «Россия сегодня».

По ее мнению, сейчас в регионах можно наблюдать филигранную настройку очень чувствительной к различным изменениям соцсферы. Свою позицию по вопросу высказал и руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он отметил значимость глав регионов при реализации государственной политики.

«Они выполнили функцию трансляторов стратегических сигналов на региональный уровень эффективно и грамотно», — сказал он.

21 февраля Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В ходе своей речи он затронул важные аспекты жизни российских граждан. Среди прочего, он назвал святой обязанностью государства — заботу о защитниках Отечества и их семьях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне оценили послание президента России Федеральному собранию.

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