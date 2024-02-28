Всем прильнуть к экранам: где и когда покажут обращение Путина к Федеральному собранию
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию покажут в кинотеатрах
Фото: © РИА Новости / Александр Казаков
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В 2023 году послание президента продлилось один час 45 минут и стало одних из самых продолжительных обращений к парламенту. Сколько будет длиться трансляция в этом году?
Действующий президент России, кандидат в президенты РФ Владимир Путин сейчас много путешествует по стране. Только за последнее время он уже был на Дальнем Востоке в Калининграде, на Урале, а теперь и в Поволжье — и всюду собирает идеи в преддверии официального обращения к Федеральному собранию.
Традиционное мероприятие с участием парламентариев состоится 29 февраля 2024 года и соберет у экранов по традиции миллионы россиян. Транслировать обращение главы государства взялись все главные кнопки ТВ. Однако, это не единственное место, где покажут обращение Верховного Главнокомандующего, пишет URA.RU.
В последний день февраля обращение Владимира Путина покажут в кинотеатрах, при этом приобретать билеты всем желающим посмотреть его в кино не придется — доступ будет свободным и бесплатным.
В пресс-службе Кремля подчеркнули, что из года в год официальное обращение Владимира Путина к федеральному собранию собирает сотни тысяч зрителей, и это число только растет. Именно поэтому и в этот раз со стороны граждан ждут большого интереса. Трансляция будет запущена и на уличных экранах в крупнейших городах России. Главные тезисы Путина будут повторяться на них до 3 марта.
Одной из главных тем в официальном обращении станут промежуточные итоги специальной военной операции, затронутся социально-экономические вопросы, вопросы семейных ценностей, развития оборонной промышленности, а также интеграции и развития новых регионов.
В 2023 году российский лидер выступал перед федеральным собранием 21 февраля. Обращение продлилось почти два часа и стало одним из самых длительных по времени. Тогда действующий президент страны призвал скорее провести деофшоризацию российской экономики и призвал как зеницу ока охранять институт семьи. По итогам предыдущего послания поставленные перед правительством цели были выполнены на 86%.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошло обращение Путина к парламенту в 2023 году.
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